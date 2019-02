BIULETYN: "Czarna Pantera" faworytem NAACP Image Awards

Ogłoszono nominacje do 50. edycji nagród Image organizacji NAACP przyznawanych za najlepsze dokonania czarnoskórych twórców filmowych. Wielkim faworytem jest, która zdobyła 14 nominacji. [za: The Hollywood Reporter] Edie Falco zagra jedną tytułową rolę w serialu stacji CBS. To historia twardej, ale też budzącej sympatię policjantki, która po udanej karierze w Nowym Jorku przenosi się na Zachodnie Wybrzeże, by zostać pierwszą główną komendantką policji Los Angels. [za: Deadline]Wszystko wskazuje na to, że planowany animowany serial rozgrywający się w tym samym uniwersum cozostanie zakupiony przez stację Nickelodeon. Rozmowy w tej sprawie są właśnie na finiszu. [za: The Hollywood Reporter] Adam Demos zagrają główne role w filmie. Jest to Gabrielle, która pod wpływem chwili postanowiła wziąć udział w konkursie "wygraj motel". Ku jej zdumieniu, wygrała i została właścicielką położonego w uroczym zakątku Nowej Zelandii przybytku. Niestety motel wymaga poważnego remontu. Kobieta zatrudnia więc nieziemsko przystojnego budowlańca... Film powstanie dla platformy Netflix. Wyreżyseruje go Roger Kumble . [za: Deadline]Amazon zamawia trzeci sezon serialu. [za: Deadline]- powieść Naomi Alderman wydana w Polsce pod tytułem- zmieni się w serial. Projekt zamówił Amazon.[za: The Hollywood Reporter]Bad Robot J.J. Abramsa i HBO łączy siły, by zrealizować półgodzinny komediowy serial SF. Będzie to ekranizacja książki Adama Silvery, która w Polsce została wydana pod tytułem[za: The Hollywood Reporter] Emily Alyn Lind została gwiazdą serialu komediowego stacji Syfy. Będzie to połączenie satyry, opowieści o dorastaniu i slashera. Rozgrywa się w niedalekiej przyszłości (za 18 lat), kiedy to na lokalną społeczność pada blady strach, kiedy pojawia się seryjny morderca mający fioła na punkcie slasherów z lat 90. Lind zagra klasyczną Final Girl z horrorów końca XX wieku, która urodziła się za późno. W kulturze zdominowanej przez nowe technologie i straszną muzykę elektroniczną, ona jest fanką popkultury z lat 90., co czyni z nią outsiderkę. Ale jej wiedza na temat slasherów może być tym, co uchroni potencjalne ofiary - grupę nastolatków - przed śmiercią. [za: Deadline] Ginnifer Goodwin dołączyła do obsady serialu platformy CBS All Access. Serial opowiadać będzie historie trzech kobiet, każda osadzona w innej epoce: gospodyni domowej z lat 60., przedstawicielki śmietanki towarzyskiej z lat 80. i prawniczki w roku 2018. Każda z nich znajdzie się w podobnej sytuacji - zdradzona przez męża. Serial pokaże, że choć role kobiet w społeczeństwie się zmieniły, to ich reakcje na niewierność nie. [za: The Hollywood Reporter] Pablo Schreiber zagrają główne role w filmie "Lorelei". Jest to opowieść o mężczyźnie, który po 15 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność. Spotyka swoją miłość z czasów liceum, która teraz jest samotną matką wychowującą trójkę dzieci. [za: Deadline] Roxy Sternberg zagrają w serialu stacji CBS. Serial jest spin-offem. [za: Deadline & The Hollywood Reporter] David Wiener został wybrany na prowadzącego serial, którego pierwszy, 10-odcinkowy sezon powstanie dla stacji USA Network. Serial jest ekranizacją klasycznej powieści Aldousa Huxleya[za: The Hollywood Reporter]