"Kompletnie nieznany" i Timothée Chalamet na VOD przed Oscarami! Znamy datę premiery

Timothée Chalamet jako Bob Dylan. Teraz zobaczysz go bez wychodzenia z domu

"Kompletnie nieznany" – recenzja filmu

trafił do kin na Boże Narodzenie. Od tamtej pory film zarobił na świecieWiększość z tej kwoty pochodzi z Ameryki (69 mln dolarów).Obraz Jamesa Mangolda należy też do najważniejszych tytułów tegorocznego sezonu nagród. " Kompletnie nieznany " zdobył trzy nominacje do Złotych Globów , sześć nominacji do BAFTA i osiem do Oscarów Searchlight Pictures ujawnia, że, czyli dwa miesiące po kinowej premierze. Oznacza to, że będziecie go mogli obejrzeć bez wychodzenia z domu jeszcze przed Galą Oscarową.Oczywiście 25 lutego(np. Google Play). Na razie nie wiadomo, kiedy bez dodatkowych opłat będą film mogli obejrzeć subskrybencki platformy Disney+.