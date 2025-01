TOP: Timothée Chalamet i 5 jego najlepszych ról

Timothée Chalamet: 5 najlepszych ról

Christine "Lady Bird" McPherson ( Saoirse Ronan ) ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce ( Laurie Metcalf ). Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym odbiciem charakteru matki.Hal ( Timothée Chalamet ) to krnąbrny książę, który opuścił dwór i zamieszkał wśród ludu, by uniknąć obowiązku objęcia tronu. Jednak po śmierci swojego ojca-tyrana Hal zostaje koronowany i - już jako król Henryk V - musi rozpocząć życie, przed którym tak bardzo się wzbraniał. Odkrywa świat polityki pałacowej i pozostawiony przez ojca chaos wojenny, a także mierzy się z bagażem emocjonalnym ze swojego minionego życia - w tym niełatwą relacją ze swoim najbliższym przyjacielem i mentorem, starzejącym się rycerzem-alkoholikiem Johnem Falstaffem ( Joel Edgerton ).Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren ( Taylor Russell ), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee ( Timothée Chalamet ), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman, błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką – Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza że za kompana ma swego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze, oraz matkę Annellę, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch. Obycie i wykształcenie oraz talent Elia sprawiają wrażenie, że mamy do czynienia z dorosłym, w pełni ukształtowanym mężczyzną, a jednak wielu rzeczy musi się jeszcze nauczyć – zwłaszcza w obcej mu dotąd dziedzinie – miłości. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta, pracujący z ojcem Elia nad swym doktoratem. W porażająco pięknych krajobrazach spalonej słońcem Italii Elio i Oliver odkrywają odurzającą siłę wzajemnego przyciągania. To lato zapamiętają na zawsze. Diuna: Część druga " ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.