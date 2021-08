"Królowa": Andrzej Seweryn jako drag queen

W tym tygodniu rozpoczęły się zdjęcia do nowej polskiej produkcji Netfliksa - 4-odcinkowego miniserialu pod roboczym tytułem " Królowa ". Tytułową rolę gra Andrzej Seweryn , a partnerują mu Maria Peszek Królowa " zapowiadana jest jako opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra ( Seweryn ) - emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki ( Chętnicka ), w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki ( Peszek ) potrzebującej przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.Za kamerą stoi Łukasz Kośmicki (" Ukryta gra ", " Klangor "). Autorami scenariusza są Arni Asgeirsson Kacper Wysocki . Za produkcję odpowiada studio Opus TV (" Klangor ", " Kruk ").Premiera w przyszłym roku na platformie Netflix.