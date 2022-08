"Emigracja": CANAL+ ekranizuje książkę Malcolma XD. Tomasz Włosok w obsadzie

"Emigracja": o czym opowiada książka Malcolma XD?



W tym tygodniu ruszyły zdjęcia do nowego serialu CANAL+ Polska pt. "Emigracja", którego scenariusz oparty jest na bestsellerowej powieści Malcolma XD pod tym samym tytułem. Główne role grają Tomasz Włosok (" Kruk ", " Jak pokochałam gangstera ") i Michał Balicki (" Planeta Singli. Osiem historii ")."Emigracja" to historia młodego, nieco szalonego chłopaka, który zaraz po skończeniu liceum decyduje się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Celem tej podróży nie jest tylko chęć „dorobienia się”, ale przede wszystkim spotkanie z wielkim światem, który z małomiasteczkowej perspektywy wydaje się niezwykle fascynujący. Główny bohater jest bowiem, jak często podkreśla, mieszkańcem miasta o liczbie mieszkańców 10000-19999.Książka Malcoma XD w charakterystyczny, tzw. "pastowy" sposób mówi o jednym z najważniejszych polskich zjawisk społecznych ostatnich dekad. To również opowieść o dorastaniu w powiatowej Polsce, obfitującej w totalnie zaskakujące i czasami absurdalne przygody na trasie z Polski do Londynu i w samej Wielkiej Brytanii.– mówi Malcolm XD, autor książki i współscenarzysta "Emigracji".– dodaje Łukasz Kośmicki (" Klangor ", " Ukryta gra "), reżyser i współscenarzysta serialu.Zdjęcia do "Emigracji" mają być realizowane w Polsce i Londynie. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym - Dorota Kośmicka Premiera wiosną 2023 roku.