"Zmora": Magdalena Cielecka w serialu kryminalnym Max i producentów "Idź przodem, bracie"

"Zmora": szczegóły nowego serialu platformy Max

"Zmora": pierwsza zapowiedź

Fabuła książki prezentuje się następująco: Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka, wraca do Torunia i otrzymuje propozycję udziału w programie o tajemniczym zaginięciu z 1986 roku. Wtedy też przepadł bez śladu jej kolega z dzieciństwa, siedmioletni Piotrek Janocha. Kama jest jedną z osób, które ponad trzydzieści lat temu jako ostatnie widziały chłopca żywego. Gdy po wielu latach akta starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Korcza, odkryje on szereg rażących nieprawidłowości, a cień podejrzenia padnie na owdowiałego ojca Kamy, emerytowanego policjanta, Waldemara Kosowskiego. Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, dziennikarka będzie musiała również stanąć oko w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci swojej matki. Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas tamtych tragicznych wakacji? Zmora " jest produkowana na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery przez Opus TV (twórcy takich hitów jak: " Kruk ", " Klangor " czy ostatni – " Idź, przodem bracie "). Producentami są Łukasz Dzięcioł Piotr Dzięcioł (Opus TV) oraz Karolina Lachowska (TVN WBD).– mówi Dorota Eberhardt , dyrektor programowa streamingu.Obecnie dział fabularny TVN WBD pracuje aż nad 15 tytułami lokalnymi, które w najbliższej przyszłości trafią na platformę streamingową Max.