"Kręglogłowi": Bracia Farrelly szykują sequel!

Mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich, których przed laty śmieszyła komedia " Kręglogłowi ". Peter Bobby Farrelly szykują się do realizacji kontynuacji.Projekt jest na razie na wstępnym etapie przygotowań, więc jego szczegóły nie są na razie znane. Nie jest również pewne, że bracia Farrelly zajmą się reżyserią filmu. Na razie są z nim bowiem związani wyłącznie jako producenci.Bohaterem oryginału był Roy Munson. Mógł być dla kręgli tym, kim jest Michael Jordan dla koszykówki. Mógł, gdyby nie Ernie McCracken, który już się postarał, by rywal nigdy nie wrócił do kręgielni. Po latach Munson - bezrękie uosobienie życiowego pecha - żyje z akwizycji sprzętu do gry w kręgle. Nagle na swojej drodze spotyka Ishmaela, Amisza o niezwykłym talencie do kręgli. Jeśli tylko uda się przekonać religijnego młodzieńca do udziału w mistrzostwach, życie Munsona odmieni się. Do tego jednak droga daleka, pełna zwariowanych przygód, czyhających na okazję oszustów oraz okoliczności, których nie sposób przewidzieć. Złośliwym zrządzeniem losu to Munson ląduje w kręgielni, gdzie mistrzowskiego tytułu broni McCracken.