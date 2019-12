"Locke & Key" zmierza na Netfliksa. Jest już pierwsze zdjęcie

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy już od kilku dobrych lat nie mogą się doczekać ekranizacji serii komiksówJoe Hilla i Gabriela Rodrigueza. Projekt trafił w końcu do Netfliksa i wszystko wskazuje na to, że tym razem zostanie zrealizowany. Platforma podała już nawet datę premiery serialu i pierwsze zdjęcie przedstawiające nawiedzoną posiadłość.Bohaterami serii jest troje rodzeństwa, które przeprowadza się ze swoją matką do domu po ich tragicznie zmarłym ojcu. Jak się wkrótce okazuje, dom ten skrywa wiele tajemnicy, a klucze do drzwi w jego wnętrzu mają nadzwyczajną moc zmieniania tożsamości. Klucze te chce zdobyć demoniczna postać, by otworzyć wrota do piekieł i wpuścić demony do ludzkiego świata.Serial trafi na platformę 7 lutego 2020 roku.