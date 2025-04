"Matrix Zmartwychwstania": producenci nie chcieli, by Fishburne wrócił jako Morfeusz?

Producenci "Matriksa Zmartwychwstań" nie chcieli powrotu Laurence'a Fishburne'a?!

Zobacz zwiastun filmu "Matrix Zmartwychwstania"

Goszcząc w programie "The View", Laurence Fishburne został zapytany, czy pojawi się w piątej odsłonie " Matriksa ", któremu studio Warner Bros. dało projektowi zielone światło już w zeszłym roku (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ ). Aktor odpowiedział, że wszystko zależy od okoliczności: tego, kto będzie zaangażowany w projekt, czy scenariusz będzie dobry i czy ktoś zaoferuje mu rolę. Przy okazji ujawnił, że chciał wystąpić w czwartej części cyklu, ale producenci nie przyjęli jego oferty:Film " Matrix Zmartwychwstania " trafił na ekrany w 2021 roku. Jako Neo i Trinity powrócili Keanu Reeves Carrie-Anne Moss . W roli Morfeusza został obsadzony Yahya Abdul-Mateen II . Przypominamy zwiastun:Znowu wracamy do świata dwóch rzeczywistości. Pierwsza stanowi zwykłe życie na Ziemi. Druga jest ukryta za codziennością. Pan Anderson musi dowiedzieć się, czy jego świat jest realny i poznać samego siebie. Thomas/Neo znów podąża za białym królikiem. Czy opuści iluzję, którą jest Matrix? Bohater zna swój cel, ale nie wie, że Matrix jest silniejszy i niebezpieczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Deja vu. Keanu Reeves wciela się w rolę człowieka, który kiedyś został uratowany z Matrixa, by stać się zbawicielem rodzaju ludzkiego. Teraz po raz kolejny musi wybrać ścieżkę, którą chce podążać.