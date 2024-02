Czy Warner pokaże nowy film reżysera "Parasite"?

"Mickey17" z nową datą premiery, ale...

Teaser filmu "Mickey17"

to ekranizacja powieści science-fiction Edwarda Ashtona opowiadająca o ekspedycji, której celem jest kolonizacja obcego świata. Główny bohater to załogant niższej kategorii – a w zasadzie jego któraś z kolei sklonowana wersja.W obsadzie są: Robert Pattinson Mark Ruffalo . Za reżyserię odpowiadał Bong Joon-ho W tym tygodniu wrócił do niego, ale na szybką premierę nie ma szans.. Jak pokazał tegoroczny styczeń, nie jest to dobry okres do wprowadzania filmów. Szanse na zysk są praktycznie zerowe.Podobno przedstawiciele studia nie wierzą, że te pieniądze mogą się zwrócić. Czy zatem przesuwanie premiery w nieskończoność to pierwszy krok do wyrzucenia go do kosza?Film może jednak uratować nowa umowa sprzedaży/kupna/połączenia, którą Warner Bros. Discovery będzie mogło negocjować od kwietnia.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?