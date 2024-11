"Mickey 17" z nową datą premiery. Kiedy film twórcy "Parasite" trafi do kin?

Getty Images © Gabe Ginsberg

Kwiecień 2024. Reżyser Bong Joon-ho i Robert Pattinson podczas CinemaConu

Dlaczego czekamy na "Mickeya 17"? Zobaczcie zwiastun

18 kwietnia 2025 roku to dla dystrybutorów atrakcyjna data ze względu na obchodzoną dwa dni później Wielkanoc. Studio Warner Bros. zdecydowało się wprowadzić wówczas do kin czarną komedię " Mickey 17 ", której premiera pierwotnie była zaplanowana na 31 stycznia.– czytamy w oświadczeniu studia.31 stycznia Warner Bros. wprowadzi do kin inną premierę – wyreżyserowany przez Drew Hancocka thriller " Towarzysz ", który pierwotne miał trafić do kin 9 stycznia. Mickey 17 " to jeden z filmów, które znalazły się na naszej liście najbardziej oczekiwanych premier 2024 roku. Wówczas pisaliśmy o nim tak: