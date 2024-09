"Mickey 17" - jest zwiastun. Sklonowany Robert Pattinson w filmie SF reżysera "Parasite"

"Mickey 17": Robert Pattinson w zwiastunie filmu Bonga Joon-ho

"Mickey17": o filmie

Film jest adaptacją powieści Edwarda Ashtona. Polski wydawca książki opisuje fabułę w następujący sposób: Umieranie to żadna frajda... ale pozwala zarobić na życie. Mickey jest wymienialnym pracownikiem ekspedycji mającej na celu skolonizować planetę Niflheim, a jego specjalnością są misje samobójcze. Gdy tylko zadanie okazuje się zbyt niebezpieczne dla innych, otrzymuje je Mickey. Po śmierci danej wersji odtwarza się nowe ciało z kopią wspomnień poprzedniego. Po sześciu śmierciach Mickey rozumie już, dlaczego był jedynym kandydatem, który zgłosił się na to stanowisko. Podczas dość rutynowego zwiadu zaginiony w akcji Mickey zostaje uznany za martwego. Kiedy dzięki pomocy miejscowych form życia wraca do kolonii, okazuje się, że spisano go już na straty, a do pracy zgłasza się nowy klon. Zwielokrotnianie wymienialnego jest zabronione i w razie wykrycia obaj zapewne trafią do odzyskiwacza białka. Mickey musi więc utrzymać swego sobowtóra w tajemnicy przed resztą kolonii. Ostateczny los zarówno tubylców, jak i kolonizatorów zależy od Mickeya. Oczywiście jeśli uda mu się nie umrzeć na dobre.Budżet filmu wyniósł 150 milionów dolarów. W obsadzie prócz Pattinsona znaleźli się Steven Yeun