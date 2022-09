"Nieznajomi" doczekają się nowej wersji i całej trylogii. Za kamerą Renny Harlin

Co wiemy o reboocie "Nieznajomych"?

Zwiastun filmu "Nieznajomi"

Lionsgate doszło do wniosku, że " Nieznajomi " są już na tyle starym tytułem, że należy go odświeżyć. Jego reboot studio powierzyło Renny'emu Harlinowi , niegdyś królowi hollywoodzkich blockbusterów, a ostatnio kręcącego w Chinach lub na potrzeby rynku kina domowego.Oryginał był historią młodej, zakochanej pary, która postanawia spędzić trochę czasu sam na sam w uroczym, położonym na odludziu domku. Jeszcze tej samej nocy rozlegnie się pukanie do drzwi. Zaciszne pustkowie stanie się przekleństwem dla ofiar, a błogosławieństwem dla napastników...Zamiast Liv Tyler Scotta Speedmana w nowej wersji w parę wcielą się Madelaine Petsch znana z serialu " Riverdale " oraz Froy Gutierrez z serialu " Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak ". Tym razem bohaterowie będą przemierzać zachodnie stany samochodem w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Kiedy w Oregonie zepsuje się im samochód, muszą szukać schronienia w położonym na odludziu motelu. Szybko orientują się, że wpadli z deszczu pod rynnę, gdyż po zapadnięciu zmroku zaczynają być prześladowani przez trójkę zamaskowanych nieznajomych...W obsadzie jest już też Gabe Basso (" Elegia dla bidoków "). Zdjęcia będą kręcone w Bratysławie."The Strangers" mają być pierwszą częścią w planowanej trylogii.