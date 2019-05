BIULETYN: "Mortal Kombat", "Cudotwórcy", kobieta Draculą

Prace przygotowawcze do realizacji filmuruszają już w przyszłym miesiącu. Zdjęcia powinny zacząć się przed końcem roku w Australii. Za kamerą stanie Simon McQuoid. [za: Collider]TBS zamawia drugi sezon serialu-antologii. Zobaczymy w nim gwiazdy pierwszego sezonu Daniela Radcliffe'a Karana Soniego . Akcja drugiego sezonu zostanie przeniesiona do średniowiecznej wioski i opowie o jej mieszkańcach próbujących przetrwać w czasach głębokich podziałów społecznych i szalejących nieprawdziwych informacji o tym, co dzieje się na świecie. [za: Deadline] Ferzan Özpetek szykuje nowy film. Projekt nosi tytułi w głównych rolach wystąpią: Stefano Accorsi Edoardo Leo . Będzie to historia pary gejów, których związek niespodziewanie znajdzie się w kryzysie, kiedy przyjaciółka poprosi ich o zaopiekowanie się przez kilka dni jej dziećmi. [za: Screen Daily] Madelaine Petsch będzie gwiazdą niezależnego thrillera. Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza Cooper Karl. Film opowie historię Ellen, która została oślepiona w wyniku brutalnego ataku. Teraz kobieta nie wychodzi na zewnątrz i czeka na kolejny ruch nieuchwytnego napastnika. [za: Deadline] Sam Hazeldine zagra główną rolę w dramacie wojennym. Obraz wyreżyseruje JP Watts według scenariusza, który napisał wspólnie z Thomasem Woodsem. Film opowie prawdziwą historię Jacka Nortona Griffithsa, który przebywając w okopach frontu zachodniego I wojny światowej miał dość patowej i postanowił zmienić losy bitwy pod Mesen wykopując tunel pod zasiekami i podkładając tony dynamitu pod obozami wroga. W realizacji planu pomagała mu grupa górników-cywilów. [za: Screen Daily] Moez Masoud został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to opowieść o kulisach zamachu terrorystycznego na meczet w Christchurch w Nowej Zelandii, do którego doszło w marcu tego roku. [za: Variety]Bracia Doron Yoav Paz zajmą się reżyserią filmu. Fabuła inspirowana jest prawdziwą historią grupy Żydów, którzy przetrwali Holokaust i teraz planują ostateczny akt zemsty na nazistach. [za: Screen Daily] Aislinn Derbez wyprodukują i zagrają w komedii dla studia Sony Pictures. Jest to historia pracoholika, dla którego kariera była ważniejsza od żony i dzieci. Kiedy jego firma zostaje przejęta przez większy koncern, on zostaje zwolniony. Próbuje się zająć domem i rodziną, wykorzystują wszystko to, czego nauczył się w ramach korporacyjnego wyścigu szczurów, co kończy się katastrofą. [za: Deadline]Dracula będzie kobietą w serialu stacji Syfy. Zagra ją Tricia Helfer i pojawi się w czwartym sezonie, którego premiera planowana jest na jesień. [za: The Hollywood Reporter] Manish Dayal dołączyli do obsady komedii romantycznej platformy Netflix pod tytułem, której gwiazdą jest Emma Roberts . Będzie to opowieść o parze wiecznych singli, Sloane i Jacksonie, którzy nienawidzą świąt, bo brak partnerów skazuje ich na ciągłą krytykę ze strony świętujących krewnych. Postanawiają więc przez rok towarzyszyć sobie nawzajem podczas kolejnych rodzinnych uroczystości. [za: Deadline]