"Niezwyciężony" - zobaczcie zwiastun trzeciego sezonu!

Zobaczcie zwiastun trzeciego sezonu serialu "Niezwyciężony

"Niezwyciężony" - o czym opowiada serial?

Jak widać, zwiastun jest zasadniczo jedną, rozciągniętą w czasie sceną, w której główny bohater rozmawia z materializującym się w barze Cecilem Stedmanem. Poza szybkim zarysowaniem tonu sezonu, z dodatkowymi informacjami, co działo się, gdy nie było nas w świecie bohaterów, producenci podzielili się z nami także dniem, w którym możemy spodziewać się premiery trzeciego sezonu. " Niezwyciężony " powróci na platformę Prime Video 6 lutego 2024 roku. Niezwyciężony " to historia Marka Graysona, nastolatka, którego ojciec, obdarzony imponującym wąsem Omni-Man, jest potężnym superbohaterem. Gdy dołącza do jego drużyny, czuje, że jego marzenie się spełniło. Wkrótce odkrywa, że rodzic nie jest szlachetnym herosem, za jakiego uchodzi.W obsadzie głosowej serialu pojawiają się Steven Yeun (Niezwyciężony), J.K. Simmons (Omni-Man), Sandra Oh (Debbie Grayson), Zazie Beetz (Amber Bennett), Walton Goggins (Cecil Stedman) i Jason Mantzoukas (Rex Splonde). Każdy z dotychczasowych sezonów składał się z ośmiu odcinków - przy okazji drugiego sezonu fani doświadczyli jednak przerwy w połowie pomiędzy nadawaniem kolejnych odcinków, trwającej niemal 5 miesięcy. Szczęśliwie, tym razem producenci nie zdecydowali się na ten krok - od dnia 6 lutego każdy kolejny odcinek pojawiał się będzie z tygodniowymi przerwami.