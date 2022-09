"Nocny strażnik" po latach dostaje sequel

O czym opowiadał "Nocny strażnik"?

W Danii rozpoczęły się właśnie zdjęcia do "Nattevagten – dæmoner går i arv". Będzie to sequel filmu " Nocny strażnik " z 1994 roku.Film jest historią studenta prawa, który przyjmuje posadę nocnego stróża w instytucie medyczny. W teorii miała to być ciepła posadka dająca mu czas do nauki. Niestety po mieście grasuje akurat seryjny morderca, więc w kostnicy trwa spory ruch. Jakby tego było mało, bohater zaczyna zauważać, że w kostnicy dzieją się dziwne rzeczy.Trzy lata po premierze filmu Ole Bornedal nakręcił amerykański remake , w którym główną rolę zagrał Ewan McGregor, a nad scenariuszem pracował Steven Soderbergh Za kamerą "Nattevagten – dæmoner går i arv" stanął autor oryginału Ole Bornedal . W obsadzie znalazła się trójka gwiazd " Nocnego strażnika ": Nikolaj Coster-Waldau Kim Bodnia oraz Ulf Pilgaard Tym razem bohaterką będzie studentka medycyny, która jest nocnym stróżem na wydziale medycyny kryminalistycznej. Kobieta prześladowana jest wspomnieniami z mrocznej przeszłości i psychopaty, który zniszczył życie jej i jej bliskich. Bohaterka postanawia wybudzić psychopatę ze śpiączki...Premiera filmu planowana jest na Boże Narodzenie 2023 roku.