"Nowy papież" - premiera w HBO GO już 10 stycznia

to kolejna część serialu w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina rozgrywająca się za murami Watykanu. W głównych rolach w kontynuacjiwystępują Jude Law oraz John Malkovich . Premiera odbędzie się 10 stycznia w HBO GO, a w HBO - 14 stycznia.9-odcinkowy serial ponownie zagłębia się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę, oraz złożony charakter współczesnej wiary.Akcja kolejnej części rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z ostatniego odcinka Młodego papieża, kiedy Lenny Belardo ( Jude Law ), znany światu jako papież Pius XIII, zapada w śpiączkę. Po niespodziewanym i tajemniczym zwrocie akcji, sekretarzowi stanu Voiello ( Silvio Orlando ) udaje się osadzić na Piotrowym Tronie Sir Johna Brannoxa ( John Malkovich ) - uroczego i wyrafinowanego angielskiego arystokratę, który przyjmuje imię Jana Pawła III. Nowy papież wydaje się być idealnym wyborem, ale skrywa tajemnice i ma pewną słabość. Voiello szybko uświadamia sobie, że zastąpienie charyzmatycznego Piusa XIII nie będzie łatwym zadaniem. Zawieszony między życiem i śmiercią Lenny Belardo staje się świętym - obiektem kultu tysięcy ludzi, co potęguje rozłam między różnymi odłamami fundamentalizmu. W tym samym czasie Kościół boryka się z atakami ze strony zewnętrznych oponentów oraz skandalami, które dotykają najważniejszych symboli chrześcijaństwa i mogą bezpowrotnie podważyć istniejącą od stuleci hierarchię. Tradycyjnie nic w Watykanie nie jest takie, na jakie wygląda. Dobro i zło jednoczą się, by na nowo napisać historię, ale zanim dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia, sprawy muszą potoczyć się własnym torem.