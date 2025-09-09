Newsy Seriale To nie koniec "Obecności". Seria powróci na mały ekran
Seriale

To nie koniec "Obecności". Seria powróci na mały ekran

Variety / autor: /
źródło: materialy promocyjne
Choć obecność sagi Warrenów kończy się w kinie wraz z "Obecnością 4", małżeństwo badaczy zjawisk nadprzyrodzonych powróci na mały ekran. Jak ekskluzywnie informują dziennikarze Variety, "Obecność" otrzyma swój własny cykl serialowy realizowany dla HBO Max.

"Obecność" zostanie serialem. Co wiemy?



Choć pierwsze informacje o serialu pojawiły się już w 2023 roku, dopiero w ostatnim czasie projekt nabrał wyraźniejszych kształtów. Variety informuje bowiem o niedawnym dołączeniu do projektu Nancy Won, pełniącej w serialu funkcję showrunnerki, producentki wykonawczej oraz scenarzystki. W tym ostatnim wspierać ją będą także Peter Cameron oraz Cameron Squires, współpracujący wcześniej przy serialach "To zawsze Agatha" i "WandaVision". 

1002092_1.13-2.jpeg


Producentami serialu pozostają także Peter Safran oraz James Wan od strony swojej firmy Atomic Monster. W tej chwili wszelkie informacje na temat fabuły serialowej "Obecności" trzymane są w tajemnicy.

Wiadomość ta zostaje podana przez Variety raptem kilka dni po oficjalnej premierze "Obecności 4" – wielkiego sukcesu wytwórni Warner Bros. Na ten moment dochody filmu na całym świecie szacowane są na prawie 200 milionów dolarów. 

Ostatnia część serii horrorów poradziła sobie również znakomicie w naszym kraju. Wyłącznie w pierwszy weekend "Obecność 4" zgromadziła 343 302 widzów i zarobiła ponad 9 milionów złotych. To najwyższy wynik otwarcia horroru w historii rodzimego box office'u, a także drugi najlepszy debiut w tym roku (po "Minecraft: Film"). 

"Obecność 4" – zwiastun filmu


