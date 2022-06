Najlepsze filmy o egzorcyzmach. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Tych z Was, którzy na azjatyckim horrorze zjedli zęby, na pewno nie zaskoczyła skala gatunkowej rozpiętości " Lamentu ". Horror spirytualistyczny, thriller psychologiczny, baśń, kino społeczne, psychodrama, czarna komedia – w tym magicznym kociołku gotuje się wszystko. Maestria południowokoreańskiego reżysera Hong-jin Na objawia się jednak w finezji, z jaką miesza ze sobą smaki. " Lament " to kino zbudowane z kosmicznych paradoksów: jednocześnie intelektualne, trzewiowe i podsycające duchowe doznania, kameralne w tonie i epickie w skali konceptu. Do tego przepięknie sfotografowane, zagrane, zainscenizowane. No i oczywiście autentycznie przerażające. Bez względu na to, czy wolicie jump scare'y, czy lubicie odczuwać podskórny, egzystencjalny niepokój. Wspaniały film.