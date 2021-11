Seriale o piratach. Top 11 seriali, które warto obejrzeć

RANKING NAJLEPSZYCH SERIALI O PIRATACH

9 SERIAL Sandokan 1976 1976 7,6 10 356 ocen społeczności 85 chce zobaczyć gatunek Dramat

Przygodowy kraj Francja

Wielka Brytania

Włochy

RFN obsada Kabir Bedi

Philippe Leroy Seriale prezentowane w naszym rankingu, których akcja rozgrywa się na Ziemi, to w większości historie opowiadające o tym, jaki postrach siali w przeszłości piraci z Karaibów. Tak się jednak składa, że piratów nie brakuje również w innych regionach geograficznych. Jednym z nich był Tygrys z Malezji. To postać fikcyjna, stworzona przez włoskiego pisarza Emilia Salgariego. Pełen akcji, przygód i romansów serial " Sandokan " to opowieść o malezyjskim księciu, który stracił wszystko, kiedy przybyli Brytyjczycy. Teraz rządzi piracką enklawą mając za towarzysza Portugalczyka Yaneza.Jest zakochany ze wzajemnością w córce angielskiego arystokraty. Na początku " Sandokan " planowany był jako 6-odcinkowy mini-serial. W związku z jego popularnością powstała film kontynuujący historię bohatera zatytułowany " Powrót Sandokana ".

7 SERIAL Piraci Mrocznych Wód Pirates of Darkwater 1991 3 sezony 30 min. 1991 8,0 10 455 ocen społeczności 171 chce zobaczyć gatunek Animacja

Fantasy

Przygodowy kraj USA twórca David Kirschner Twórcy serialu " Piraci Mrocznych Wód " zabierają widzów do niezwykłego świata Mer. Grozi mu zagłada. Jest powoli pochłaniany przez Mroczną Wodę. Uratować go może jedynie Ren, młody książę i grupa towarzyszących mu żeglarzy (w tym pirat Ioz). Dzięki przepowiedni wiedzą, że Mroczną Wodę może powstrzymać 13 Klejnotów Władzy. W ich odnalezieniu przeszkadzać bohaterom będzie złowrogi pirat Bloth, kapitan statku Maelstrom. Serialowi brakuje niestety zakończenia. Niektóre z klejnotów nigdy nie zostały odnalezione. Oglądalność drugiej serii była poniżej oczekiwań i Hanna-Barbera Productions całość postanowiło skasować.

5 SERIAL Szpiedzy i piraci Caraibi 1999 1999 8,2 10 847 ocen społeczności 291 chce zobaczyć gatunek Przygodowy kraj Francja

Niemcy

Włochy obsada Paolo Seganti

Nicholas Rogers Włosi nie gęsi i swój serial o piratach z Karaibów mają. " Szpiedzy i piraci " to historia rozgrywająca się w połowie XVII wieku. Jej bohaterami są dwaj bracia, których życie naznaczy miłość do jednej kobiety. Choć ta zostaje zabita w wyniku nieszczęśliwego wypadku, bracia wzajemnie się obwiniają o jej śmierć. Tak zostają rozdzieleni na wiele lat. Jednak ich historia dopiero się zaczyna. Jeden z braci został słynnym piratem. Drugi jest szpiegiem, któremu zostaje zlecona likwidacja postrachu mórz w rejonie Karaibów.

3 SERIAL Niezwykłe przypadki Flapjacka The Marvelous Misadventures of Flapjack 2008 3 sezony 22 min. 2008 7,2 10 5 333 oceny społeczności 891 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Surrealistyczny

Czarna komedia kraj USA twórca Thurop Van Orman Niezwykłe przypadki Flapjacka " to opowieść o przygodach chłopca imieniem Flapjack, którego wychowywał wieloryb Bańka. Pewnego dnia Bańka ratuje starego pirata, Kapitana Knykcia, który opowiada chłopakowi niesamowite historie budząc w nim pragnienie przygód. Od tego momentu Flapjack i Kapitan Knykieć co chwilę wpadać będą w tarapaty marząc o tym, by razem odnaleźć mityczną Cukrową Wyspę. "Niezwykłe przypadki Flapjacka" to serial animowany, w którym mamy pełno surrealistycznych pomysłów i czarnego humoru.

2 SERIAL One Piece 1999 25 min. 1999 8,2 10 8 030 ocen społeczności 2 903 chce zobaczyć gatunek Fantasy

Przygodowy

Anime kraj Japonia Obok książki Stevensona najsłynniejszą serią o piratach jest bez wątpienia " One Piece ". W Japonii jest to od dekad jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek. Jej początkiem jest manga stworzona w 1997 roku przez Eiichirō Odę . Opowiadała ona o przygodach kapitana imieniem Monkey D. Luffy i członkach załogi Słomkowego Kapelusza. Jego marzeniem jest zdobycie najwspanialszego skarbu i uzyskanie tytułu króla piratów. W 1999 roku zadebiutował serial " One Piece ". Pierwszy film trafił do kin w 2000 roku. Kolejne filmy jak i odcinki serialu wciąż powstają. W planach jest też serial aktorski, który powstaje dla jednego z serwisów streamingowych.

Usiądźcie wygodnie w fotelach. Pora wybrać się na przygodę. Będzie niebezpiecznie, ekscytująco, czasem nawet zabawnie. Poznacie historię zakopanych skarbów, zawitacie do egzotycznych zakątków Karaibów i poczujecie grozę na widok "black sails" - czarnych żagli morskich rozbójników. Dziś przedstawiamy Wam bowiem najlepsze seriale, których bohaterami są piraci.Piraci od dawno rozbudzają masową wyobraźnię. Oczywiście w ostatnich dekadach wyobrażenie morskich rozbójników kształtował Disney za sprawą serii " Piraci z Karaibów ". Piraci jednak mają długą historię obecności na małych ekranach. Twórcy proponowali widzom różne wariacje na ich temat. Od klasycznych historii, których bohaterem był Kapitan Flint znany z powieści Roberta Louisa Stevensona "Wyspa skarbów" ( "Powrót na Wyspę Skarbów "), przez komediowe produkcje dla dzieci (" Szalony Jack, pirat "), po fantastyczne wizje oferujące inne spojrzenie na piratów (" One Piece ").Po przeczytaniu tego rankingu, w wolnej chwili zapraszamy Was do zapoznania się z innymi naszymi zestawieniami. Dzięki nim na pewno znajdziecie coś ciekawego do obejrzenia wieczorem. Oto najlepsze filmy o starożytności najlepsze seriale o psychopatach . Po więcej zestawów filmów i seriali zapraszamy na naszą stronę rankingów, którą znajdziecie TUTAJ