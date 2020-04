"Osierocony Brooklyn" na Blu-ray i DVD już 15 kwietnia

Film, którego akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku, opowiada historię Lionela Essroga ( Edward Norton ), samotnego prywatnego detektywa cierpiącego na zespół Tourette'a. Postanawia rozwikłać zagadkę morderstwa swojego mentora i jedynego przyjaciela Franka Minny ( Bruce Willis ). Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone sekrety. Trafia z przesiąkniętych ginem klubów jazzowych w Harlemie do surowych slumsów Brooklynu i wreszcie na pełne przepychu salony najbardziej wpływowych graczy w Nowym Jorku. Stawia czoła najgroźniejszemu człowiekowi w mieście ( Alec Baldwin ). Wszystko po to, by uczcić pamięć przyjaciela i ocalić kobietę, która może okazać się dla niego jedynym ratunkiem.Filmjest ekranizacją uhonorowanej nagrodą National Book Critics Circle Award powieści Jonathana Lethema pod tym samym tytułem. Obraz na podstawie własnego scenariusza wyreżyserował trzykrotnie nominowany do Oscara aktor Edward Norton ), wielki fan książki, który poświęcił blisko dwadzieścia lat życia, by doprowadzić do jej ekranizacji. Norton wcielił się również w główną rolę cierpiącego na zespół Tourette'a prywatnego detektywa Lionela Essroga. Obok niego w filmiewystąpili Gugu Mbatha-Raw ), nominowany do Oscara Alec Baldwin ), dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Bobby Cannavale (serial), czterokrotnie nominowany do Oscara Willem Dafoe ) oraz laureat Złotego Globu Bruce Willis (seria).zdobył nominację do Złotego Globy w kategorii "najlepsza muzyka" ( Daniel Pemberton ) oraz nominację do Złotej Żaby festiwalu Energa Camerimage 2019 za najlepsze zdjęcia (Dick Pope). Na tym samym festiwalu Edward Norton odebrał nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego.Making of: Proces twórczy Edwarda NortonaSceny niewykorzystaneKomentarz reżyseraMaking of: Proces twórczy Edwarda Nortona