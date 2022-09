"Johnny": Dawid Ogrodnik o pracy nad rolą księdza Kaczkowskiego

Dawid Ogrodnik w podcaście "Musimy porozmawiać o kinie"











"Johnny": o czym opowiada film?



Zwiastun filmu "Johnny"



Największy kameleon polskiego kina oraz naczelny specjalista od wcielania się w autentyczne postacie. Był już filarem kultowego hip-hopowego zespołu Paktofonika , członkiem " Ostatniej rodziny ", niewidomym geniuszem Mietkiem Koszem oraz czarującym złodziejem Zdzisławem Najmrodzkim . Od dziś możecie podziwiać go w kinach w filmie " Johnny ", w którym wcielił się w księdza Jana Kaczkowskiego. Na rozmowę z Dawidem Ogrodnikiem zaprasza Łukasz Muszyński.Podcast można obejrzeć:Albo odsłuchać: Johnny " to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.