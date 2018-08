"Pitbull. Ostatni pies" tylko w player+

3 2 1

Od poniedziałku, 13 sierpnia tylko wdostępny jest najnowszy obraz Władysława Pasikowskiego . To nie lada gratka dla fanów, ponieważ serwis oferuje film na dwa tygodnie przez premierą w innych serwisach VoD i będzie dostępny do 26 sierpnia.Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie. Schwytanie sprawcy uważają nie tylko za swój obowiązek, ale też za punkt honoru. Niestety, wydział jest przetrzebiony zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. Aby stawić czoła gangsterom, stołeczny komendant ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji, doświadczonych policjantów. W stolicy pojawiają się Despero, Metyl oraz – prosto z Waszyngtonu – Nielat, zwany obecnie Quantico. Tymczasem w walce o dominację nad miastem, toczonej między gangami z Pruszkowa i Wołomina, pojawia się trzeci, znaczący gracz.Film wyreżyserował Władysław Pasikowski – twórca kultowych, a także reżyser głośnych filmów ostatnich lat:. W rolach głównych wpojawiają się: Marcin Dorociński Iza Kuna oraz Dorota "Doda" Rabczewska Cena za wypożyczenie na 72 godziny to 10 zł. W specjalnej promocji, płacąc blikiem, można wypożyczyć film nawet w cenie 8 zł. Poprzednie częściudostępnione w player+ biły rekordy popularności wśród użytkowników.możesz obejrzeć już teraz w