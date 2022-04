TOP 10: Bruce Willis - najlepsze filmowe role gwiazdy "Szklanej pułapki"

Choć dziś mało kto o tym pamięta, to właśnie Bruce Willis przyczynił się walnie do powstania " Pulp Fiction ". Jego obecność w obsadzie przekonała bowiem potencjalnych inwestorów do sfinansowania dziwacznej czarnej komedii z zagmatwaną, nielinearną fabułą. Co było dalej, wszyscy wiemy: film zdobył Złotą Palmę w Cannes i siedem nominacji do Oscara, odniósł olbrzymi sukces komercyjny, a dziś cieszy się zasłużonym statusem dzieła kultowego. Reżyser Quentin Tarantino wyciągnął z Willisa wszystko co najlepsze. Jako Butch Coolidge - będący u schyłku kariery bokser, który próbuje wykiwać gangsterów - gwiazdor emanuje na przemian nonszalanckim luzem, ślepą determinacją i ułańską odwagą. Przy okazji wygłasza najsłynniejszą linijkę dialogu w całym filmie. Zed zszedł, a Bruce wzniósł się na wyżyny.