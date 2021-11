Miramax pozywa Quentina Tarantino. Poszło o scenariusz "Pulp Fiction"

Scenariusz "Pulp Fiction" na aukcji - Tarantino i cryptoart

Czemu Miramax pozywa Tarantino?

Studio Miramax chce procesować się z Quentinem Tarantino . Poszło o scenariusz " Pulp Fiction ", którego wersję reżyser chce sprzedać na aukcji w formie tzw. NFT, niewymienialnego tokena. Wytwórnia oskarża Tarantino o naruszenie praw autorskich. Tarantino ogłosił aukcję podczas konwencji poświęconej sztuce cryptoart, która odbyła się w Nowym Jorku., czytamy w opublikowanym 2 listopada oficjalnym oświadczeniu. Chodzi o siedem fragmentów rękopisu scenariusza, które będą wzbogacone o odautorski komentarz reżysera w formie audio. Mają one ujawnić "sekrety filmu i jego autora".Cryptoart w formie niewymienialnego tokena to unikatowe cyfrowe dzieło sztuki, wirtualna pamiątka. Zawartość tokena będzie dostępna jedynie dla właściciela.Według złożonego przez Miramax pozwu Tarantino nie skonsultował się w sprawie aukcji ze studiem, które wciąż posiada prawa do kultowego filmu z 1994 roku. Prawnicy wytwórni wysłali do reżysera nakaz zaprzestania dalszej działalności w tej sprawie, chcąc zablokować aukcję. Tarantino i jego ekipa nie wycofali się jednak z oferty sprzedaży.Przedstawiciele Miramax twierdzą, że działania Tarantino kolidują z planami studia, które również zamierzało wejść na rynek NFT w oparciu o materiały z " Pulp Fiction "., czytamy w oświadczeniu Barta Williamsa, prawnika studia Miramax.Kwestią sporną pozostaje to, czy sprzedawanie tokenów opartych na fragmentach scenariusza można uznać za publikację tekstu. Z pozwu wynika bowiem, iż prawnik Tarantino poinformował Miramax, że w oryginalnym kontrakcie ze studiem reżyser zachował prawa do publikacji scenariusza i teraz po prostu z nich korzysta. Miramax twierdzi z kolei, że NFT mają charakter jednorazowej sprzedaży i nie podpadają pod publikację.