"Singapurskie kleszcze" od dziś w Epic Drama

Już dziś na kanale Epic Drama będzie można oglądać serial z gwiazdorską obsadą " Singapurskie kleszcze ". Singapurskie kleszcze " to sześcioodcinkowy serial będący adaptacją powieści o tym samym tytule autorstwa J.G. Farrella , laureata nagrody Bookera. Za realizację odpowiada nagrodzony Oscarem scenarzysta i dramaturg, Sir Christopher Hampton (" Pokuta ", " Niebezpieczne związki "). W serialu występują Luke Treadaway Colm Meaney oraz Charles Dance . Premiera telewizyjna wyczekiwanej produkcji odbędzie się w niedzielę, 7 marca o 21:30 na kanale Epic Drama.Akcja serialu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Serial przybliża losy brytyjskiej rodziny mieszkającej w Singapurze, który został wówczas zaatakowany przez Japończyków. Dla eksportera gumy Waltera Blacketta i jego rodziny, Singapur w 1941 r. to świat bogactwa i przywilejów, a rozdarta wojną Europa wydaje się z tej perspektywy bardzo odległa. Jednak plany biznesmena dotyczące wzmocnienia władzy w firmie zostają pokrzyżowane, kiedy pan Webb, partner biznesowy Blacketta, zostaje ubezwłasnowolniony, a udziały Waltera w spółce mają przypaść jego synowi, Matthew. Walter wraz z córką Joan muszą zadbać o własne dziedzictwo: zrobią wszystko, aby pozbyć się zagrożenia, jakim jest dla nich Matthew. Joan chce go uwieść, ale młodzieniec poznaje tajemniczą chińską dysydentkę, Verę Chiang, i ku niej kieruje swoje uczucia. Podczas gdy kontynent pogrąża się w chaosie wojny, zakazana miłość rozkwita, a epoka kolonialnych przywilejów chwieje się w posadach. J.G. Farrell (1935-1979) napisał "Trylogię Imperium", w której skład wchodzą powieści "Niepokoje" (1970), "Oblężenie Krisznapuru" (1973) oraz "Singapurskie kleszcze" (1978). Każda z nich dotyczy różnych aspektów panowania kolonialnego. Farrell otrzymał nagrodę Bookera w 1973 roku. W 2010 roku wyróżniono go pośmiertnie nagrodą Lost Man Booker Prize. Pisarz utonął w wieku 44 lat podczas wędkowania na brzegu County Cork.Premierowy odcinek serialu " Singapurskie kleszcze " 7 marca o 21:30 na kanale Epic Drama. Emisja kolejnych odcinków w każdą niedzielę o tej samej porze.