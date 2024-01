Amanda Seyfried serialową policjantką platformy Peacock

Ekranizacji bestsellera Liz Moore. Co wiemy o "Long Bright River"?

Zwiastun serialu "Zepsuta krew"

Serial "Long Bright River" będzie ekranizacją bestsellerowej powieści Liz Moore pod tym samym tytułem.Jest to opowieść o dwóch siostrach, które w dzieciństwie były nierozłączne, a teraz dzieli je wszystko. Kacey żyje na ulicach Filadelfii pogrążona w opiodowym nałogu. Mickey przemierza te same ulice w mundurze policjantki.Pewnego dnia Kacey znika, a na ulicach Filadelfii zaczyna grasować seryjny morderca. Mickey zaczyna mieć obsesję na punkcie schwytania sprawcy i odnalezienia siostry.. Będzie też producentką serialu. Za scenariusz odpowiadać będzie autorka powieściowego oryginału oraz Nikki Toscano (" The Offer ", " Amerykański żigolak ".Za reżyserię odpowiadać będzie Hagar Ben-Asher (" Miasto na wzgórzu ").Dla Amandy Seyfried będzie to już. W 2022 roku zagrała główną rolę w, a w ubiegłym roku w serialuo boku Toma Hollanda