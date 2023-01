TikTok oszalał na punkcie "M3GAN". Sequel powstaje

Dlaczego James Wan zdecydował się wyprodukować "M3GAN" - niespodziewany hit social mediów?

"M3GAN" - zobacz zwiastun filmu

Jak nietrudno się domyślić, horror " M3GAN " odniósł box-office'owy sukces (na dzień dzisiejszy ma na koncie 45 milionów dolarów, jednak większość rynków spoza USA to pokazy przedpremierowe), co może oznaczać tylko jedno - rychłą realizację sequela. Jak donosi portal, prace pre-produkcyjne nad filmem już się rozpoczęły.W wywiadzie z Deadline producent - mający na producencko-reżyserskim koncie takie "lalkowe" hity jak " Annabelle " czy " Dead Silence " - opowiedział trochę o kulisach powstawania filmu. "Chciałem nakręcić coś o zabójczej lalce dla nowego pokolenia. Dzisiejsze dzieciaki nie wychowywały się w końcu na Chuckym" - powiedział.Na scenarzystkę projektu Wan wybrał Akelę Cooper . "Zależało mi na tym, żeby dostać od niej coś emocjonalnego. Żeby dostać bohaterów, z którymi będziemy empatyzować". W scenarzystce ujęła go "staroszkolna horrorowa wrażliwość" oraz "doskonałe wyczucie czarnego humoru". Wcześniej pracowali wspólnie przy wyreżyserowanym przez Wana " Wcieleniu ". "Mam wrażenie, że "M3GAN" działa na wielu różnych poziomach, zaś w centrum ma wątek technologii przeciwstawionej tradycyjnemu, metafizycznemu zagrożeniu".Reżyserem został Gerard Johnstone . Wana zachwycił jego horror zmiksowany z czarną komedią - "Housebound". Bohaterka filmu zostaje objęta aresztem domowym i musi powrócić do swojego domu z dzieciństwa. Na miejscu okazuje się jednak, że nie jest w nim sama.Efekt tej współpracy przerósł najśmielsze oczekiwania twórców. Pierwsza część filmu święci właśnie nieprawdopodobny sukces w mediach społecznościowych. Internet zwariował na punkcie morderczej lalki, a platforma TikTok, która w dużej mierze zapewniła "M3GAN" triumf w box-office, zalewana jest kolejnymi "tanecznymi" filmikami, na których ludzie imitują wygibasy tytułowej bohaterki (#m3gandance - zaglądacie na własną odpowiedzialność)