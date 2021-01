"Specjalista od niczego" powróci w trzecim sezonie?

Według niepotwierdzonych na razie informacji, Netflix dał zielone światło na realizację trzeciego sezonu serialu komediowego " Specjalista od niczego ".Przypomnijmy: dalsza realizacja show stanęła pod znakiem zapytania, gdy w 2018 roku jego twórca oraz gwiazda Aziz Ansari został oskarżony napastowanie seksualne (więcej o tej sprawie przeczytacie TUTAJ ). Wygląda jednak na to, że platforma streamingowa ostatecznie uwierzyła w niewinność komika.Akcja nowych odcinków ma się rozgrywać w Londynie. Do obsady dołączyła znana z filmu " Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie Naomi Ackie , która wcieli się w nową ukochaną głównego bohatera. Specjalista od niczego " śledzi losy Deva, 30-letniego aktora z Nowego Jorku, dla którego problemem jest nawet wybór, co zjeść na obiad, nie wspominając o poważnych decyzjach, takich jak plan na życie i karierę. Ten ambitny, zabawny i dynamiczny serial o bardzo osobistym zabarwieniu porusza tak różnorodne tematy, jak trudna sytuacja seniorów, losy imigrantów czy to, jak znaleźć najsmaczniejszy makaron na obiad.