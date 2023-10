David Fincher miał nakręcić "Spider-Mana". Pogrążyła go szczerość

David Fincher miał radykalny pomysł na Spider-Mana

Reżyserwspomina, że Sony zaproponowało mu stanowisko reżysera filmupo sukcesie Fincher miał nawet pomysł na bohatera.Zamiast tego chciał się skupić na dorosłym bohaterze. Kiedy przedstawiciele Sony zapytali się go, dlaczego nie chce na ekranie pokazać jednej z najsłynniejszych komiksowych historii związanych z Człowiekiem-Pająkiem, Fincher odpowiedział:Reżyser dodaje, że rozumie, iż historia tego, jak Peter Parker dostał swoje moce znaczy wiele dla wielu ludzi. Dla niego cała ta historia z pająkiem była idiotyczna.- dodaje Fincher Ta szczerość kosztowała go posadę reżysera. Ostateczniei to jemu (razem z " X-Men ") zawdzięczamy ogromną popularność ekranizacji komiksów w pierwszych dekadach XXI wieku.Fani Finchera chyba nie żałują, że tak potoczyła się historia. Po " Siedem " nakręcił " Grę ", " Podziemny krąg " i " Azyl ", które ugruntowały jego pozycję jako jednego z najciekawszych reżyserów przełomu wieków.