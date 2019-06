"Star Wars Jedi: Upadły zakon": zobacz ponad 13 minut rozgrywki

3 2 1

Po raz kolejny EA zdecydowało się ominąć targi E3 i na dzień przed ich rozpoczęciem zorganizowało swoją imprezę EA Play w Los Angeles. Choć w tym roku elektronicy nie mieli czym nas zaskoczyć, to bez wątpienia najważniejszym punktem ich prezentacji był ponad 13-minutowy pokaz rozgrywki z nadchodzącego wielkimi krokamiWideo możecie zobaczyć poniżej i koniecznie dajcie znać w komentarzach czy to są "Gwiezdne wojny", na które czekaliście.Gra(Fallen Order) zadebiutuje 15 listopada tego roku na komputerach PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Za produkcję odpowiedzialne jest Respawn Entertainment, a gra, w przeciwieństwie do innych tytułów EA działających na Frostbite, powstaje na silniku Unreal Engine 4.