Jedne z najlepszych "Gwiezdnych Wojen" od stycznia w PS Plus!

Potwierdziły się niedawne przecieki i abonenci usługi Playstation Plus już wkrótce dostaną 3 mocne tytuły. 2 stycznia 2023 roku do wszystkich trzech opcji abonamentowych (Premium, Extra i Essential) trafią:• " Star Wars Jedi: Fallen Order • " Fallout 76 • " Axiom Verge 2 Początek roku zdecydowanie rozpieszcza graczy Playstation i jednocześnie zdaje się ich szykować na marzec, kiedy to zadebiutuje długo wyczekiwany sequel do Fallen Order Star Wars Jedi: Survivor ". Fani postapo doskonale odnajdą się na nuklearnych pustkowiach Appalachii, a każdy kto uwielbia metroidvanie musi sprawdzić " Axiom Verge 2 "."Star Wars Jedi: Fallen Order" to przygodowa gra akcji, która została wydana w 2019 roku przez firmę Electronic Arts. Gracze wcielają się w rolę Cala Kestisa, padawana Jedi, który próbuje przetrwać w galaktyce po upadku Republiki i masakrze Jedi. Podczas swojej podróży Cal spotyka różnych bohaterów i staje do walki z wrogami, takimi jak Imperator Palpatine i jego armia szturmowców. Gracze mogą trenować swoje umiejętności Jedi i używać Mocy do walki z wrogami oraz przezwyciężania przeszkód i rozwiązywania zagadek. "Star Wars Jedi: Fallen Order" zostało bardzo dobrze ocenione przez krytyków i uważane jest za jedną z lepszych gier z serii " Star Wars "."Fallout 76" to gra RPG z elementami zręcznościowymi, która została wydana w 2018 roku przez firmę Bethesda Softworks. Akcja gry rozgrywa się w alternatywnym świecie, w którym ludzkość została niemal całkowicie zniszczona przez wojnę nuklearną. Gracze wcielają się w rolę jednego z ocalałych, którzy próbują przetrwać w świecie pełnym niebezpieczeństw i nieznanych zagrożeń. Podczas swojej podróży gracze muszą zdobywać zasoby, walczyć z potworami i innymi niebezpieczeństwami oraz odkrywać tajemnice tego postapokaliptycznego świata.