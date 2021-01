"Szklana pułapka 6" jednak powstanie?

Wszystko wskazuje na to, że Disney najpierw skasował " McClane'a ", by teraz szykować własną wersję "Szklanej pułapki 6". Jeśli wierzyć plotce, której źródłem jest Daniel Richtman, Bruce Willis ma powrócić w roli Johna McClane'a po raz ostatni.Przypomnijmy, że szósta część była przygotowywana przez 20th Century Fox. Projekt nosił tytuł " McClane ". Za kamerą miał stanąć Len Wiseman , reżyser " Szklanej pułapki 4.0 ". Autorami scenariusza byli Chad Carey Hayesowie , współtwórcy fabuł dwóch części " Obecności ". McClane " miał opowiada dwie przeplatające się historie. Pierwsza to opowieść o młodym Johnie McClanie i wydarzeniach z końca lat 70., które go ukształtowały. Druga rozgrywać się miała współcześnie.Po przejęciu 20th Century Fox przez Disney projekt trafił do kosza. Jeśli jednak wierzyć plotce, studio nie zamierza pozwolić cyklowi umrzeć w spokoju. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji na temat fabularnych pomysłów rozważanych przez wytwórnię.