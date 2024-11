Quentin Tarantino broni ostatnich ról Bruce'a Willisa: Bardzo dobra rozrywka

Getty Images © Gilbert Flores

Quentin Tarantino o ostatnich rolach Bruce'a Willisa. Co w nich docenia?

"Trauma Center"

"Vice: Korporacja zbrodni" – zwiastun

Krytyczne głosy zostały wycofane, kiedy podano do wiadomości, że Willis zmaga się z demencją czołowo-skroniową. Jego decyzje zawodowe mogły więc mieć z tym związek, podobnie jak sam efekt jego grania. Quentin Tarantino twierdzi natomiast, że te role wcale nie były złe. Ostatnio obejrzał kilka z nich i upiera się, że są naprawdę dobre, a Willis jest w nich czarujący i zabawny.O Willisie powiedział natomiast:I dodał:Tarantino zauważył też techniczne problemy tych filmów, związane z postępującą chorobą Willisa . Jak na przykład to, że aktor nosił w nich prawdopodobnie słuchawkę w uchu, przez którą ktoś podpowiadał mu kwestie.A jakie filmy według Tarantino warto obejrzeć? Reżyser " Django " wyróżnił: " Vice: Korporację zbrodni ", " Trauma Center " i " Impas ".– powiedział.Czujecie się zachęceni, by spojrzeć na te filmy przychylniejszym okiem?Tytułowa organizacja traci kontrolę nad jednym ze swoich androidów. Rozpoczyna się pościg, w którym udział biorą przedstawiciele firmy oraz policja.