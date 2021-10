"THE OFFICE PL" – cały sezon już dostępny w CANAL+ online!

Od dzisiaj w serwisie streamingowym CANAL+ online dostępne są wszystkie odcinki pierwszego sezonu "THE OFFICE PL". Zarejestruj się już teraz na canalplus.com i zobacz perypetie pracowników siedleckiej firmy Kropliczanka!

THE OFFICE PL – o serialu

CANAL+ ONLINE – o usłudze

Wyraziści bohaterowie oraz potężny ładunek humoru wyprowadzającego ze strefy komfortu – tak w skrócie można opisać format " The Office ". Za sprawą brytyjskiego oryginału, jak i genialnej amerykańskiej adaptacji, serial zdobył miliony fanów na całym świecie, łącząc w sobie cechy klasycznego sitcomu z estetyką paradokumentu i ucieleśniając tym samym gatunek mockumentary. Teraz fani serialu mogą obejrzeć jego polską wersję, w której nie zabrakło kontrowersyjnego humoru i współczesnych, prawdziwie polskich kontekstów. O " THE OFFICE PL " było głośno na długo przed premierą. Serial, w którym zobaczymy m.in. Piotra Polaka Vanessę Aleksander czy Adama Woronowicza jeszcze przed premierą zebrał pierwsze pozytywne recenzje od dziennikarzy filmowych. Oglądaj na canalplus.com CANAL+ online to serwis streamingowy oferujący dostęp do wielu tysięcy filmów i seriali (w tym produkcji oryginalnych CANAL+), zagranicznych hitów i nowości serialowych oraz przebojów prosto z kina. A wszystko to dostępne wygodnie przez Internet i bez długoterminowej umowy. Dzięki temu, że najnowsza usługa CANAL+ łączy świat telewizji na żywo ze światem VOD, użytkownicy mogą cieszyć się dostępnością wybranych programów o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, w elastycznym trybie subskrypcyjnym bez konieczności wiązania się stałą umową.