"Teściowie 2" szturmem podbijają kina

O czym opowiada film "Teściowie 2"?

– Chciałam, żeby widzowie mogli poznać bohaterów jeszcze lepiej i polubić jeszcze bardziej. Zależało nam, aby stworzyć wwłasną opowieść o dzisiejszym świecie, posługiwać się naszym językiem filmowym oraz zrobić film piękny wizualnie i jednocześnie śmieszny – mówiła przed premierą reżyserka filmu Kalina Alabrudzińska . I wszystko wskazuje na to, że osiągnęła swój cel – widzowie nie szczędzą pochwał i podkreślają, że jeszcze mocniej pokochali Małgorzatę ( Maja Ostaszewska ), Wandę ( Izabela Kuna ) oraz Tadeusza ( Adam Woronowicz ). Niezwykle ciepło przyjęli również Jana ( Eryk Kulm jr ), który stał się częścią bawiącej do łez i zmuszającej do refleksji ekipy. O sympatii nie tylko do swoich bohaterów, ale i do kolegów z planu często wspominają sami aktorzy, którzy zgodnie przyznają, że świetnie czują się w swoim towarzystwie zarówno przed kamerą jak i w życiu prywatnym.Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.to komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto wychodzić za mąż.Pierwsza część filmu, która premierę miała dwa lata temu z miejsca podbiła serca zarówno widzów, jak i krytyków.przyciągnęli do kin ponad 450 tysięcy widzów, a później długo święcili triumfy na platformach streamingowych.Na planie filmuponownie spotkali się Maja Ostaszewska Ewa Dałkowska . Do obsady dołączyli Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski , za reżyserię Kalina Alabrudzińska Producentem filmu jest AKSON STUDIO. Koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery oraz NEXT FILM. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada NEXT FILM.