"The Crown" zakończy się wraz z finałem piątego sezonu

Netflix ogłosił, że serialpożegna się z widzami po pięciu, a nie - jak wcześniej zapowiadano - po sześciu sezonach. W finałowej transzy odcinków w królową Elżbietę II wcieli się znana m.in. z cyklu- Na początku wyobraziłem sobie, żebędzie trwało sześć sezonów. Kiedy jednak zaczęliśmy pracować nad scenariuszami do piątej serii, stało się dla mnie oczywiste, że to doskonały moment i miejsce, by się zatrzymać - mówi twórca show, Peter Morgan Staunton przejmie postać Elżbiety II od laureatki Oscara Olivii Colman , która gra monarchinię w trzeciej oraz czekającej jeszcze na premierę czwartej serii. Przypomnijmy, że przez pierwsze dwa sezony rola należała do Claire Foy - opowieść o życiu brytyjskiej królowej Elżbiety II od momentu jej ślubu z księciem Filipem w 1947 roku aż po czasy współczesne - to jeden z najdroższych seriali w historii telewizji. Budżet trzeciego sezonu wyniósł blisko 70 milionów dolarów.