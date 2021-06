BIULETYN: Nowe osoby w obsadzie "The Boys"

Ekipa superbohaterów " The Boys " powiększyła się o trzy osoby. Są to: Sean Patrick Flanery jako Supersonic, Nick Wechsler jako Gunpowder i Miles Gaston Villanueva jako Blue Hawk. [za: Collider] Jerry Seinfeld wyreżyseruje dla Netfliksa komedię o pop-tart. Zamierza również w nim wystąpić. Fabuła inspirowana jest żartem, który Seinfeld opowiadał na swoich występach. [za: Deadline] Kenya Barris zajmie się na zlecenie Paramountu przygotowaniem adaptacji książki Richarda Wrighta "The Man Who Lives Underground". Powieść opowiada o czarnoskórym mężczyźnie, który zostaje zatrzymany przez policję po brutalnym podwójnym morderstwie. Poddawany jest torturom, aż zgadza się podpisać przyznanie do winy. Po wszystkim udaje mu się uciec i ukrywa się w rozległym systemie kanałów. [za: The Hollywood Reporter] Dan Harmon przygotuje dla platformy AppleTV+ serial na bazie internetowego komiksu "Strange Planet". Jego twórca Nathan Pyle będzie współautorem serialu. Komiks opowiada o perypetiach błękitnych kosmitów. Ich codzienność przypomina tę ludzi na Ziemi. Największą różnicą jest to, jakich określeń używają na codzienne zdarzenia. [za: Deadline] Sophie Turner zagra niewielką rolę w filmie "Strangers", którego gwiazdą jest Camila Mendes . Film opowie historię dwóch nastolatek, które zawierają układ: każda z nich wymierzy sprawiedliwość wskazanemu przez wspólniczkę szkolnemu dręczycielowi. [za: Deadline]