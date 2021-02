50 Cent produkuje serial na podstawie książki o swoim sukcesie

Curtis Jackson aka 50 Cent wyprodukuje serial oparty na książce "The 50th Law", której jest bohaterem i współautorem. Projekt powstaje dla platformy Netflix."The 50th Law" napisana przez 50 Centa i Roberta Greene'a jest opisywana jako "biblia sukcesu". Na podstawie faktów z życia rapera oraz anegdot innych znanych ludzi, którzy pokonali jakieś przeciwności, książka ma inspirować do pozytywnych zmian.Autorami odcinka pilotażowego są Kenya Barris Hale Rothstein , którzy wspólnie stworzyli serial " Czarno to widzę ". Kenya Barris jest także producentem serialu.