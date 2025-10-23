Czołem, pracy! Tylko u nas zwiastun 5. sezonu "The Office PL"

14 listopada w CANAL+ zadebiutuje 5. sezon serialu komediowego "The Office PL". Tymczasem już dziś Filmweb jako pierwszy prezentuje zwiastun oraz pierwsze zdjęcia z nowych odcinków o przygodach pracowników Kropliczanki. W tym sezonie romanse i szczere uczucia mieszają się z politycznymi intrygami i deweloperskimi gierkami. Gdy emocje sięgną zenitu, pozostanie tylko jedno pytanie – czy wszyscy będą musieli spakować swoje biurowe życie w kartonowe pudła?
"The Office PL": zwiastun 5. sezonu
"The Office PL": fabuła 5. sezonu
Łuki nie żyje. Dobra, żyje, sprawa jest poważniejsza – Michał ogłasza przerwę od randkowania i kobitek, ile wytrzyma? Pewnie dłużej niż Levan, z szukającym na niego haków Darkiem, ale skoro obaj kandydują na radnego Siedlec, to czego się spodziewał? Rozmowa z prezydentem Ghany będzie najmniejszym problemem „gruzińskiego agenta sowieckich wpływów”. Czy seksowna deweloperka sprawi, że Michał znów uwierzy w miłość? I czy zakochany zrobi coś głupiego? Na przykład sprzeda budynek? No i najważniejsze – czy Asia z Adamem są razem? A może w biurze rozkwitnie zupełnie inny romans? Od razu uprzedzamy, nie Sebastiana, mimo że chłopak ma własne mieszkanie i jeśli jesteś kobietą w przedziale wiekowym 20-60, Seba prosił, żeby podać kod domofonu: 14kluczyk7406.
Autorem wszystkich zdjęć jest Przemysław Pączkowski
"The Office PL": obsada i twórcy
Za nowy sezon "The Office PL
" nieodmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak
(reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło
, Mateusz Zimnowodzki
i Mateusz Płocha
pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza
. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka
, Vanessę Aleksander
, Adama Woronowicza
, Kornelię Strzelecką
, Rafała Kowalskiego
, Adama Bobika
, Monikę Kulczyk
, Mateusza Króla
, Monikę Obarę
, Marcina Pempusia
, Jana Sobolewskiego
i Milenę Lisiecką
. W gościnnych rolach zobaczymy Joannę Kulig
, Pawła Deląga
i Piotra Zelta
. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną - Dorota Kośmicka
, a producentem wykonawczym - Jan Kępiński
. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak
. Jestem bardzo podekscytowany, że oddajemy w ręce widzów już 5 (!) sezon serialu, który na naszych oczach staje się w Polsce kultowy. Z "The Office" jest jak z niekończącą się opowieścią – im dłużej trwa, tym paradoksalnie bardziej chcemy, żeby trwała. Ale tak działa jej struktura – każdy kolejny sezon otwiera przed nami nowe rozdziały z życia bohaterów, dodając kontekstu do tego, co o nich wiedzieliśmy. No i w tym wszystkim jesteśmy bardzo polscy i aktualni – dlatego odcinki śmieszą, jednocześnie kręcąc się wokół tematów, które nas poruszają i elektryzują
– mówi Maciej Bochniak
, reżyser serialu. Mam wrażenie, że zrobiliśmy najlepszy sezon do tej pory. Zdrowy Darek może być sobą na 200 procent, Michał rzuca randki, więc wiadomo, że zwiastuje to katastrofę, Seba w końcu nagra rapowy kawałek, a co z Asią i Adamem? To już musicie sami zobaczyć
- dodaje Łukasz Sychowicz
, headwriter "The Office PL
".