Czołem, pracy! Tylko u nas zwiastun 5. sezonu "The Office PL"

14 listopada w CANAL+ zadebiutuje 5. sezon serialu komediowego "The Office PL". Tymczasem już dziś Filmweb jako pierwszy prezentuje zwiastun oraz pierwsze zdjęcia z nowych odcinków o przygodach pracowników Kropliczanki. W tym sezonie romanse i szczere uczucia mieszają się z politycznymi intrygami i deweloperskimi gierkami. Gdy emocje sięgną zenitu, pozostanie tylko jedno pytanie – czy wszyscy będą musieli spakować swoje biurowe życie w kartonowe pudła?

"The Office PL": zwiastun 5. sezonu

 


"The Office PL": fabuła 5. sezonu



Łuki nie żyje. Dobra, żyje, sprawa jest poważniejsza – Michał ogłasza przerwę od randkowania i kobitek, ile wytrzyma? Pewnie dłużej niż Levan, z szukającym na niego haków Darkiem, ale skoro obaj kandydują na radnego Siedlec, to czego się spodziewał? Rozmowa z prezydentem Ghany będzie najmniejszym problemem „gruzińskiego agenta sowieckich wpływów”. Czy seksowna deweloperka sprawi, że Michał znów uwierzy w miłość? I czy zakochany zrobi coś głupiego? Na przykład sprzeda budynek? No i najważniejsze – czy Asia z Adamem są razem? A może w biurze rozkwitnie zupełnie inny romans? Od razu uprzedzamy, nie Sebastiana, mimo że chłopak ma własne mieszkanie i jeśli jesteś kobietą w przedziale wiekowym 20-60, Seba prosił, żeby podać kod domofonu: 14kluczyk7406.











Autorem wszystkich zdjęć jest Przemysław Pączkowski


"The Office PL": obsada i twórcy


Za nowy sezon "The Office PL" nieodmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. W gościnnych rolach zobaczymy Joannę Kulig, Pawła Deląga i Piotra Zelta. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną - Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym - Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak

Jestem bardzo podekscytowany, że oddajemy w ręce widzów już 5 (!) sezon serialu, który na naszych oczach staje się w Polsce kultowy. Z "The Office" jest jak z niekończącą się opowieścią – im dłużej trwa, tym paradoksalnie bardziej chcemy, żeby trwała. Ale tak działa jej struktura – każdy kolejny sezon otwiera przed nami nowe rozdziały z życia bohaterów, dodając kontekstu do tego, co o nich wiedzieliśmy. No i w tym wszystkim jesteśmy bardzo polscy i aktualni – dlatego odcinki śmieszą, jednocześnie kręcąc się wokół tematów, które nas poruszają i elektryzują – mówi Maciej Bochniak, reżyser serialu.

Mam wrażenie, że zrobiliśmy najlepszy sezon do tej pory. Zdrowy Darek może być sobą na 200 procent, Michał rzuca randki, więc wiadomo, że zwiastuje to katastrofę, Seba w końcu nagra rapowy kawałek, a co z Asią i Adamem? To już musicie sami zobaczyć - dodaje Łukasz Sychowicz, headwriter "The Office PL".

