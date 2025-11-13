"Monarch: Dziedzictwo potworów": Kurt Russell potwierdza swój powrót

UWAGA: NEWS ZAWIERA SPOILERY DO PIERWSZEGO SEZONU SERIALU "MONARCH: DZIEDZICTWO POTWORÓW"
O planach realizacji drugiego sezonu serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów
" wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Obok nowych aktorów i zapowiedzianych powrotów najwięcej emocji wśród fanów wywołała niepewność wokół bohatera Kurta Russella
. Lee Shaw, w którego wciela się aktor, był jedną z najważniejszych postaci pierwszego sezonu. Jak właśnie donosi portal Deadline, jego bohater wcale nie zginął i jest gotowy do powrotu w drugim sezonie opowieści.
Kurt Russell powróci w drugim sezonie "Monarch"
Informacje podane przez Deadline okazują się szokiem dla sporej części fanów pamiętających zakończenie pierwszego sezonu "Monarcha
". W ostatnim odcinku wydawało się, że Lee Shaw umarł, poświęcając swoje życie dla ratowania przyjaciół. Nagranie promujące nowy sezon potwierdza jednak, że Shaw powróci nie tylko w retrospekcjach, ale i wątku głównym – o tym świadczy obecność na planie Kurta Russella
, mocno zaangażowanego w realizację zdjęć do nowego sezonu.
Wideo promujące drugi sezon "Monarcha" możecie zobaczyć poniżej:
Powrót Kurta Russella
oznacza także, że jego syn Wyatt Russell
będzie miał kolejne okazje do wcielania się w młodszą wersję bohatera. Według doniesień dziennikarzy, drugi sezon będzie składał się z 10 odcinków, a więc dokładnie tej samej ilości, co pierwszy. Obok Russelów na ekranie zobaczymy także Annę Sawai
, Rena Watabe
, Kiersey Clemons
, Joe Tippetta
, Mari Yamamoto
i Andersa Holma
. Wiemy również, że do obsady drugiego sezonu dołączy znana z filmu "Predator: Prey
" Amber Midthunder
.
O czym opowiada serial "Monarch: Dziedzictwo potworów"?
Akcja serialu toczy się po burzliwej bitwie między Godzillą
a Tytanami, która zrównała z ziemią San Francisco i otworzyła ludziom na oczy na szokującą prawdę, że potwory istnieją. Widz śledzi poczynania dwójki rodzeństwa, którzy odkrywają sekret wiążący ich ojca z tajemniczą organizacją Monarch. Trop prowadzi do oficera Lee Shawa i łączy lata 50. oraz czasy współczesne, w których organizacji Monarch zagraża wiedza, w posiadaniu której jest Shaw.
Twórcami i producentami wykonawczymi projektu są Chris Black
, scenarzysta m.in. seriali "Sliders - Piąty wymiar
", "Star Trek: Enterprise
" i "Outcast: Opętanie
", oraz Matt Fraction
, twórca m.in. komiksów "Sex Criminals", "Casanova" oraz "Hawkeye" (będącego inspiracją dla serialu Disney+). Black
pełni rolę showrunnera.
Zwiastun serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"