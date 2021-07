"The Witcher: Blood Origin": Sophia Brown dołącza do obsady

Netflix ogłosił, że Sophia Brown (" Giri/Haji: Powinność/Wstyd ", " Obserwowani ", " Marcella ") została obsadzona w roli Éile w nadchodzącym serialu " The Witcher: Blood Origin ". Początkowo w tę postać miała wcielić się Jodie Turner-Smith Éile to elitarna wojowniczka obdarzona głosem bogini, która opuściła swój klan i pozycję strażniczki królowej, aby podążać za głosem serca i wieść życie jako wędrowna śpiewaczka. Jednak gdy na Kontynencie przychodzi dzień ostatecznego rozrachunku, ponownie chwyta za miecz w poszukiwaniu zemsty i odkupienia. The Witcher: Blood Origin " przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu " Wiedźmin ". Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.W obsadzie znajdują się ogłoszeni już Laurence O'Fuarain