Michelle Yeoh w obsadzie "The Witcher: Blood Origin"

Netflix ogłosił, że Michelle Yeoh (" Bajecznie bogaci Azjaci ") dołączyła do obsady serialu " The Witcher: Blood Origin ". Wcieli się w postać imieniem Scían.Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu " Wiedźmin ". Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do “Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.Scían jest ostatnią ze swojego wędrownego plemienia elfów władających mieczami. Nikt nie dorównuje jej kunsztowi posługiwania się ostrzem i nikt nie nosi w sercu tak wielkiej straty jak ona. Kiedy nadarza się okazja, by odzyskać skradziony święty miecz, odebrany jej upadłemu plemieniu w nikczemny sposób, Scían wyrusza w śmiertelnie niebezpieczną misję, która zmieni losy Kontynentu. The Witcher: Blood Origin " jest prequelem " Wiedźmina " i będzie się składać z sześciu odcinków.