"Tokyo Vice" powróci z drugim sezonem. Zobaczcie pierwsze zdjęcia

Pierwszy sezon rozgrywa się w latach 90. XX wieku w Tokio, do którego przyjeżdża młody dziennikarz Jake Adelstein, by rozpocząć pracę dla jednej z największych japońskich gazet. Tam rozpoczyna śledztwo w sprawie korupcji w tokijskiej policji i jej powiązań ze światem przestępczym.W swoich rolach w drugim sezonie powrócą: Ken Watanabe jako tokijski policjant; Rachel Keller jako Amerykanka pracująca w klubie hostess; Ayumi Ito jako kochanka potężnego japońskiego gangstera oraz Rinko Kikuchi w roli redaktorki naczelnej oraz Ansel Elgort jako reporter Jake Adelstein.W nowych odcinkach pojawią się też dwie nowe postacie: Shoko Nagatę ( Miki Maya ) – detektyw zdeterminowana, by zniszczyć japońską Yakuzę; oraz Naoki Hayama ( Yosuke Kubozuka ) – niebezpieczny przestępca.W drugim sezonie bohaterka Rachel Keller otworzy własny klub, a relacja między postaciami Elgorta i Watanabe będzie się pogłębiała. Wydarzenia będą bezpośrednio kontynuować wątki z pierwszego sezonu.