Luty 2024: na jakie seriale warto czekać? Zobacz ranking!

Luty 2024: nowe seriale

Pan i Pani Smith Mr. & Mrs. Smith 2024 - Komedia Akcja Donald Glover Maya Erskine W tej wersji produkcji dwoje samotnych nieznajomych dostaje pracę w tajemniczej agencji szpiegowskiej, która oferuje im wspaniałe życie w świecie wywiadu, pełne bogactwa i podróży po całym świecie. Haczyk? Muszą przyjąć nową tożsamość w zaaranżowanym małżeństwie jako Pan John Smith i Pani Jane Smith. Od tej pory bohaterowie co tydzień muszą brać udział w ryzykownych misjach, jednocześnie mierząc się z nowymi wyzwaniami w ich związku. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zaczynają żywić do siebie prawdziwe uczucia. Co jest bardziej ryzykowne – szpiegostwo czy małżeństwo? Premiera 2 lutego na Prime Video.

Tokyo Vice 2022 - 1 godz. Kryminał Ansel Elgort Ken Watanabe Drugi sezon serialu jest zainspirowany relacją amerykańskiego dziennikarza Jake’a Adelsteina. Zdjęcia powstawały w Tokio. Historia zabiera widzów głębiej w przestępczy półświatek miasta, gdy Adelstein (Ansel Elgort) uświadamia sobie, że życie jego oraz bliskich jest w niebezpieczeństwie. Premiera 8 lutego na HBO Max.

Halo 2022 - 51 min. Akcja Sci-Fi Pablo Schreiber Yerin Ha W drugim sezonie Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) prowadzi swój elitarny oddział Spartan do walki przeciwko kosmicznemu zagrożeniu zwanemu Przymierzem. Po szokujących wydarzeniach na opustoszałej planecie John nie może oprzeć się wrażeniu, że losy tej wojny wkrótce się odmienią. Ryzykuje wszystko, żeby udowodnić to, w co nikt inny nie chce uwierzyć – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Podczas gdy galaktyka balansuje na krawędzi, John wyrusza w podróż, której celem jest znalezienie klucza do zbawienia ludzkości lub jej ostatecznej zagłady: Halo. Premiera: 9 lutego na SkyShowtime.

Kiedy ślub? 2024 - Komedia obycz. Maria Dębska Eryk Kulm jr Kiedy Ślub? Kiedy dzieci? Kiedy przestaniecie się wygłupiać? To pytania, które na pewnym etapie życia usłyszy większość wkraczających w dorosłość. Nowy serial CANAL+ to historia pary teoretycznie doskonałej, która przeżyła razem najpiękniejsze chwile, a dziś… chce się rozstać. Duet tuż przed trzydziestką: Wanda (Maria Dębska) i Tosiek (Eryk Kulm Jr.), chociaż tak różni, od czasów liceum tworzą zgrany związek, który z biegiem czasu po prostu się wypala. Zamiast weselnych dzwonów nadchodzi rozstanie. Czy długoletnią więź można tak łatwo zerwać? Czy da się rozstać dobrze? "Kiedy ślub?" to współczesne oblicza miłości i komediowe panaceum na cierpienie w reżyserii Piotra Domalewskiego i Łukasza Ostalskiego. Premiera 9 lutego na Canal+.

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja Star Wars: The Bad Batch 2021 - 2024 26 min. Animacja Przygodowy Sci-Fi Dee Bradley Baker Michelle Ang Trzecia i ostatnia odsłona przygód "Parszywej zgrai" - bohaterów znanych z serialu "Wojny klonów". Od wydarzeń na Kamino minęło kilka miesięcy. Parszywa Zgraja kontynuuje podróż po Imperium po upadku Republiki. Na swojej drodze spotykają nowych i starych znajomych, przyjaciół i wrogów. Podejmują się najemnych misji, które prowadzą ich do niespodziewanych i niebezpiecznych miejsc. Premiera: 21 lutego na Disney+

Awatar: Ostatni władca wiatru Avatar: The Last Airbender 2024 - Fantasy Przygodowy Gordon Cormier Kiawentiio Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii. Awatar, władca żywiołów, utrzymywał pokój między nimi, ale wszystko się zmieniło, gdy Naród Ognia zaatakował i zgładził Nomadów Powietrza. To był pierwszy krok magów ognia na drodze do podboju świata. Nowe wcielenie Awatara jeszcze się nie pojawiło, a świat utracił nadzieję. Lecz wtem pojawia się nadzieja niczym światło w ciemności, gdy Aang (Gordon Cormier), młody i zarazem ostatni Nomad Powietrza budzi się, aby zająć należne mu miejsce jako następny Awatar. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi - Sokką (Ian Ousley) i Katarą (Kiawentiio), rodzeństwem i członkami Południowego Plemienia Wody, Aang wyrusza w fantastyczną, pełną przygód misję, aby ocalić świat i odeprzeć atak straszliwego Władcy Ognia Ozai (Daniel Dae Kim). Jednak gdy nieprzejednany książę koronny Zuko (Dallas Liu) postanawia ich schwytać, okazuje się, że ich zadanie wcale nie będzie łatwe. Awatar i jego grupa będą potrzebować pomocy wielu sojuszników oraz barwnych postaci, które spotkają po drodze. Premiera 22 lutego na Netfliksie.

Szōgun Shōgun 2024 Przygodowy Dramat historyczny Hiroyuki Sanada Cosmo Jarvis Serial FX "Szogun" jest oryginalną adaptacją powieści Jamesa Clavella rozgrywającą się w Japonii w 1600 roku, u progu kluczowej dla tego stulecia wojny domowej. Lord Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy sprzymierzają się przeciwko niemu wrogowie z Rady Regentów. Kiedy w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt, jego angielski pilot, John Blackthorne, ma do zaoferowania sekrety, które mogą pomóc Toranadze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i zniweczyć wpływy groźnych wrogów samego Blackthorne'a — jezuickich księży i portugalskich kupców. Historia Toranagi i Blackthorne'a splata się nierozerwalnie z losami ich tłumaczki, Tody Mariko, tajemniczej chrześcijańską arystokratki i ostatniej przedstawicielki podupadłego rodu. Służąc swojemu panu w czasach zawirowań politycznych, Mariko musi pogodzić obecność Blackthorne'a, oddanie wierze, która ją ocaliła, i powinności wobec jej zmarłego ojca. Premiera: 27 lutego na Disney+.