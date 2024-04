Nowy "Uciekinier" wybrany. Kto będzie następcą Schwarzeneggera?

O czym opowiada "Uciekinier"?

Getty Images © Dia Dipasupil



Zwiastun filmu "Twisters"

Wydany w 1979 roku pod pseudonimem Richard Bachman "Uciekinier" został już raz przeniesiony na ekran. W widowisku z 1987 roku tytułową rolę zagrał sam Arnold Schwarzenegger . Film był jednak luźną adaptacją powieściowego oryginału. Nowa wersja ma być znacznie bliższa tego, co napisał King Akcja książkowego "Uciekiniera" rozgrywa się w 2025 roku w rozwarstwionej społecznie dystopijnej Ameryce. Zdesperowany ojciec Ben Richards walczy o życie poważnie chorej 18-letniej córeczki. Aby zdobyć pieniądze na leczenie, zgłasza się do udziału w ekstremalnym reality show. Zwycięzca może być jednak tylko jeden. Pozostałych uczestników czeka makabryczna śmierć na oczach milionów widzów. Powella zobaczymy wkrótce w dwóch filmach. W maju premierę będzie miała czarna komedia " Hit Man ", do której aktor napisał również scenariusz na spółkę z reżyserem Richardem Linklaterem . Z kolei w lipcu do kin trafi widowisko katastroficzne " Twisters ". Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun.