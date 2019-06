"Władca Paryża" z Vincentem Casselem na DVD

Vidocq ( Vincent Cassel ), złodziej i awanturnik wiodący burzliwe życie, po spektakularnej ucieczce z więzienia o zaostrzonym rygorze, ukrywa się pod niewinną przykrywką handlarza tkanin. Kiedy jego kryminalna przeszłość go dogania, wchodzi w układ z miejscową policją i podejmuje się oczyszczenia paryskich ulic ze złodziei i morderców. Staje się szefem francuskiej policji.Tajemnice na najwyższych szczeblach władzy, brutalne morderstwa i mrok, który oblepia jak smoła, a to wszystko w szczytowym okresie panowania Napoleona.to najnowszy film w karierze reżysera Jean-François Richeta . W roli głównej w tej produkcji wystąpił znany francuski aktor Vincent Cassel . Partnerują mu m.in.: Olga Kurylenko Denis Lavant , zdobywca Cezara Fabrice Luchini Vidocq od zawsze inspirował pisarzy. Swoich bohaterów wzorowali na nim Balzac i Aleksander Dumas, Vicotr Hugo wykorzystał tę postać w swoich "Nędznikach", gdzie przedstawił go zarówno jako skazańca Jeana Valjeana jak i ścigającego go inspektora Javerta. Z inspiracji jego przygodami powstała powieść "Monsieur Lecoq" Emile Gabrioau, która z kolei zainspirowała Arthura Conan Doylea do stworzenia postaci genialnego detektywa Sherlocka Holmesa. Zainteresowało się nim także kino. Pierwszy film o francuskim detektywie zatytułowanynakręcono jeszcze w 1909 roku. Produkcja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem widzów, że w latach 1910 i 1911 nakręcono jej dwie kontynuacjeŚwiatowa premiera filmuodbyła się 3 listopada 2018 roku w czasie festiwalu filmowego w mieście Arras. Na ekrany francuskich kin obraz trafił 19 grudnia, a polscy widzowie mogli oglądać go od 4 stycznia. Na początku tego roku obraz otrzymał dwie nominacje do Cezarów w kategoriach: najlepsze kostiumy ( Pierre-Yves Gayraud ) oraz najlepsza scenografia ( Emile Ghigo ).