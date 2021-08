"Władca Pierścieni": jest pierwsze zdjęcie i data premiery!

Szykujcie lembasy, wiemy, kiedy wracamy do Śródziemia! Platforma Amazon ujawniła datę premiery serialu " The Lord of the Rings ". Opublikowano też pierwsze oficjalne zdjęcie zapowiadające serię.Wyczekiwana produkcja fantasy zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video 2 września 2022 roku. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień.Zdjęcia do serialu zakończyły się 2 sierpnia w Nowej Zelandii.O fabule wiadomo niewiele. Akcja serialu ma rozgrywać się w Drugiej Erze Śródziemia, czyli tysiące lat przed wydarzeniami przedstawionymi w " Hobbicie " i " Władcy Pierścieni ". Był to mroczny okres rządów Saurona. Wtedy też w Eregionie wykuto Pierścienie Władzy. Mamy śledzić losy nie tylko znanych już bohaterów, ale także nowych postaci. Będą one wędrować "aż po najdalsze zakątki mapy" wykreowanego przez J.R.R. Tolkiena kontynentu. Zobaczymy najciemniejsze głębiny Gór Mglistych, majestatyczne lasy Lindonu czy zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Númenoru.Nad produkcją czuwa reżyser J.A. Bayona (" Jurassic World: Upadłe królestwo ", " Niemożliwe "). Showrunnerami serialu są J.D. Payne