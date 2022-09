"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" z rekordem otwarcia platformy Prime

O serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Amazon pęka z dumy. Serial " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " okazał się tak wielkim hitem platformy Prmie, że po raz pierwszy w historii koncern ujawnił dane dotyczące oglądalności.Amazon twierdzi, że widowisko fantasy pobiło wszystkie rekordy Prime i wciągu pierwszych 24 godziny było oglądane na 25 milionach kont. Oznacza to, że co ósmy subskrybent platformy Prime włączył serial " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ".Ponieważ nigdy wcześniej Amazon nie podawał tego typu informacji, nie wiemy o ile pobity został dotychczasowy rekord oglądalności platformy Prime.Zaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy - oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.W serialu zobaczymy bohaterów doskonale znanych fanom prozy Tolkiena , jak również nowych, stworzonych specjalnie na potrzeby tego projektu.Nad produkcją czuwa reżyser J.A. Bayona (" Jurassic World: Upadłe królestwo ", " Niemożliwe "). Showrunnerami serialu są J.D. Payne