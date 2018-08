"Wieczór gier" debiutuje na Blu-ray i DVD

Nominowana do Oscara Rachel McAdams Kyle Chandler to gwiazdy najnowszej komedii twórców hitu. Entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków produkcjazadebiutuje na Blu-ray i DVD jużMax ( Jason Bateman ) i Annie ( Rachel McAdams ) są szczęśliwym małżeństwem, w którego życiu brakuje tylko dziecka. Niestety, mimo wielu prób nie udaje im się zostać rodzicami. Max sądzi, że jest to wynikiem stresu spowodowanego jego niezdrową rywalizacją z przebojowym bratem Brooksem ( Kyle Chandler ). Max i Annie uwielbiają spędzać czas z przyjaciółmi, z którymi bawią się w różne gry. Podczas jednego z takich wieczorów Brooks postanawia podgrzać atmosferę i organizuje zabawę polegającą na rozwikłaniu zagadki morderstwa. Pozostali uczestnicy podejmują wyzwanie, nie wiedząc jednak, co ich czeka. W ciągu jednej szalonej nocy grupa przyjaciół wpada z jednych tarapatów w następne, gdyż każdy zwrot akcji prowadzi do kolejnych nieoczekiwanych sytuacji. Gra, w której nie obowiązują żadne reguły, nie przyznaje się punktów i nie do końca wiadomo, kto w niej uczestniczy, może okazać się najlepszą grą w ich życiu albo... ostatnią.to entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków komedia wyreżyserowana przez Johna Francisa Daleya ). Główne role grają: Rachel McAdams Michael C. Hall oraz Danny Huston Na ekrany amerykańskich kin komediaweszła 23 lutego 2018 roku zbierając bardzo dobre recenzje krytyków i widzów. Rochard Roeper z "Chicago Sun Times" nazwał obraz "stylową i dobrze wyglądającą komedią", a Adam Graham na łamach "Detroit News" nazwał obraz Marka Pereza "ciętą komedią dla dorosłych, która bawi bez zniżania się do prymitywnego humoru". W ciągu pierwszego weekendu wyświetlania w USAwygenerował w notowaniach box office wynik na poziomie ponad 17 miliona dolarów. W sumie przychody z kinowej dystrybucji obrazu na całym świecie wyniosły ponad 117 miliony dolarów. W Polsce film zobaczyło w kinach ponad 120 000 widzów.- Niezapomniana noc: Na planie Wieczoru gier- Gagi z planu- Niezapomniana noc: Na planie Wieczoru gier